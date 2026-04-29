人気コスプレーヤーのミンミコ（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。「すっけすけすけべいみたいな服」とつづり、黒いレース素材のレオタード風衣装を公開。胸元が大きく開いたデザインから谷間があらわとなった。また、別の投稿では「ドラゴンクエスト5天空の花嫁フローラ」と題したコスプレ姿も披露。さらに「バニーガールさんはお好きですか？」と水色とショッキングピンクを基調