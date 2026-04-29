2024年、米ドル／円は1986年以来となる161円台まで上昇し、「歴史的円安」と呼ばれる局面を迎えました。しかし、その流れは長く続かず、わずか1カ月で約20円もの急反転が起こります。金利差や国際収支といった従来の説明では捉えきれないこの異常な値動きの背景には、何があったのでしょうか。本稿では、『「2024年 歴史的円安」の真実日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』から一部を抜粋し、歴史的円安の原因を