地主として不動産事業を営むにあたっては、税金や人口動態の影響が大きく、資産防衛のためには時代に即した事業を行うことが重要だ。『元メガバンカー×不動産鑑定士が教える「地主」のための相続対策』から一部抜粋し、地主を取り巻く課題についてみていく。地主を取り巻く課題を整理する?税改正による影響が大きい地主として不動産事業を営むにあたっては（以下「地主業」という）税金による影響が大きい。一般的には地主が支