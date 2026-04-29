雑草に覆われた100万円のボロ戸建てが、1年間のDIYで見違えるような住まいに生まれ変わっていく――。その過程をまとめた動画がYouTubeで57万回を超える再生数を記録し、「本職から見ても素晴らしい」「住む人のことを想って作り上げているのが分かる」と絶賛の声が相次いでいます。【写真】雑草に覆われた「100万円のボロ家」が生まれ変わるまで投稿したのは、YouTubeチャンネル「DIY房総03」を運営する渡辺さん（@Boro_Saisei_J