世界の埋蔵量の約1割に達するという国内の｢都市鉱山｣。その採掘現場を取材しました。 【画像を見る】どうやって「金」を採掘する？何百種類の中から価値ある｢8つ」の部品をAIで識別 名古屋市名東区にある巨大物流倉庫の5階。入り口には空港のようなセキュリティーゲートが。（笠置達哉ディレクター）｢空港のようなセキュリティーがあったが、これは何のため?｣（リネットジャパンリサイクル･中根康裕グル