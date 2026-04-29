富山県高岡市の新庁舎建設計画で、予定地の下に活断層が通っている可能性があるとして市長が計画を見送る方針を示し、市民アンケートを実施する考えであることを明らかにしました。【映像】新庁舎建設の予定地だった場所高岡市役所の庁舎は築45年で老朽化が進んでいることから、前市長の任期中の去年3月に市の土地開発公社がJR高岡駅前の土地を8億6000万円で取得し、新庁舎の建設計画が進められていました。しかし去年7月に