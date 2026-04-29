群馬県渋川市の自動車専用道路で、バイクの近くで倒れていた男性の死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】事故があった現場周辺の様子29日午前1時半ごろ、渋川市川島の上信自動車道で「バイクと人が倒れており倒れている人をひいた車は逃走した」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、バイクの近くに倒れていたのは高崎市の会社員・野口正己さん（61）で搬送先の病院で死