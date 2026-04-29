北京市が新たに整備を進めているヒト型ロボット産業基地を公開しました。AIとロボットの融合が進む中で、ロボットの訓練センターなどが整備されています。【映像】タオルをたたみ、マッサージも…ヒト型ロボットの様子この訓練センターではベッドメイキングやマッサージなど様々な用途に合わせたロボットの訓練が行われています。コンビニで働くロボットもいて、すでに実用化されているということです。また、別の会社ではロ