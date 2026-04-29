年収1400万円のエリート男性が初回のデートである大事件を起こし、相手女性を呆れさせる事態が起こった。【映像】スタッフも介入“前代未聞”のトラブル4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリ