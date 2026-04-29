陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた対照的な2人の主人公の情熱と狂気の陸上人生を描いた魚豊の同名漫画をアニメーションで映画化した『ひゃくえむ。』。2025年9月19日の公開以降、SNSを中心に熱量の高い口コミやファンアートが拡散。観客動員は54万人、興行収入は8億円を突破し、現在も上映が続くロングヒット作品となっている。【画像】劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボグッズそんな本作と「