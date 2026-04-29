宮城県の塩釜港で海上保安庁の巡視船から重油が流出し、ワカメなどの海産物に被害が出ている問題で、水産庁や環境省などが対策会議の初会合を開きました。【映像】重油が流出した宮城県の港の様子鈴木農水大臣「まずは海上保安庁に、一時的には賠償も含めてしっかりと対応していただきたいと思いますが」「関係省庁が連携をして、政府全体として被害を受けられた皆さんの立場に立って対応をさせていただきたいと考えております」