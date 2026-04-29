エッセイストでタレントの安藤和津（78）が、28日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。実母の介護を通じて自身が体験した衝撃の出来事を語った。約20年前に、13年にわたる実母の介護を経験した安藤。睡眠不足と精神的な負担が重なり“介護鬱”を経て、母亡き後は“燃え尽き症候群”に。それは昨年5月頃まで引きずったと明かした。母親が倒れた際「私はもう楽しいことをしちゃいけな