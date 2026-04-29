イランとアメリカの戦闘終結に向けた協議が停滞するなか、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を日本の関係船舶が通過中だとイランメディアが報じました。【映像】ホルムズ海峡周辺の様子イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は28日、日本の出光タンカーが所有する超大型原油タンカーがイラン側と調整のうえホルムズ海峡を通過していると伝えました。サウジアラビア産の原油をおよそ200万バレル積載しているとされています。2月