◇ア・リーグホワイトソックス − エンゼルス（2026年4月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、本拠でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発し、第4打席で左前打を放った。4―1とリードした7回無死一塁で、エンゼルス3番手左腕ルケーシーの外角直球を捉え、“村上シフト”で三遊間の二塁寄りに守っていた三塁手の左を抜いた。内角高めを見逃した4球目が相手のABSチャレンジでスト