得票が同数となり、くじ引きにより当選が決まった茨城県神栖市の市長選挙で、県の選挙管理委員会は現市長の当選を無効と裁決しました。「まんじゅうや」などの票が争点となりました。【映像】くじで勝った木内敏之氏「非常にショック」去年11月の神栖市長選挙では、立候補した現職の石田進氏（67）と新人の木内敏之氏（65）の得票数がともに1万6724票と同数になり、くじ引きの結果、木内氏が当選しました。この結果に石田氏や