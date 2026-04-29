去る3月10日、東京・港区の麻布台ヒルズの会員制施設「ヒルズハウス」において、“睡眠”の最新トレンドを紹介するイベント「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」が開催されました。それに先立ち、会場では報道機関向けに睡眠の最新情報や企業動向を紹介する説明会も実施され、NTT DXパートナーによるスリープテック事業に関する報道発表や、「睡眠障害」の診療科名に関する最新情報の紹介などが行われました。ここでは、説明会とイベン