【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの宮城舞が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】37歳2児の母モデル「お店のクオリティ」韓国春雨・牛肉・人参などの本格チャプチェ◆宮城舞、手作りチャプチェ披露宮城は「韓国春雨をたくさんGETしたのでチャプチェ」とつづり、ボウルに入った手作りのチャプチェを公開。牛肉やピーマン、人参、しいたけなど、たっぷりの具材と春雨を和えた、食欲をそそる仕