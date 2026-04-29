【モデルプレス＝2026/04/29】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために手作りしたお弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「品数の多さにびっくり」工夫された息子への手作り弁当◆宮崎宣子、息子へ作った手作り弁当に工夫4月に入り試行錯誤しながらお弁当作りに挑戦する様子を公開してきた宮崎は「ご飯を豆ごはんにしました。あとはトイストーリーかまぼ