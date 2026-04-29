【モデルプレス＝2026/04/29】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。お昼ご飯の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「飾らない感じが素敵」ウインナー＆卵焼き乗ったシンプル丼◆石川梨華、リアルなお昼ご飯公開石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「今日は卵焼きとシャウエッセンを雑穀米と一緒に食べた」と報告し