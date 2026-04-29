【モデルプレス＝2026/04/29】お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が29日、「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜9時〜）に出演。体調不良で休養している相方・日村勇紀について言及した。【写真】体調不良で休養の人気芸人、約4か月前の笑顔ショット◆設楽統、相方・日村勇紀の休養に言及旬なニュースをランキング形式で紹介する「ノンストップ！まるごとランキング」にて、日村が休養を発表したことが取り上げられると、設