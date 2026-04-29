サッカー元ブラジル代表のレジェンド、リバウドさん（54）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。54歳の誕生日を報告し、近影を披露した。リバウドさんは、2002年に日本と韓国で行われた「FIFAワールドカップ」で優勝したブラジルの代表メンバーだ。「5」と「4」のバルーンをバックにリバウドさんは、54歳の誕生日を迎えたことを報告し、ケーキを前にした笑顔ショットや祝福される様子を投稿した。インスタグラムに投稿さ