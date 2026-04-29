「伺ってございます」を自然な敬語で伝えるには 「伺ってございます」って感じがいい？ 紹介者が間にいて、人を訪ねることがあります。約束の時間に先方を訪ね来意を告げるとします。 「Aさんにご紹介いただいた〇〇ですが・・・・・・」 先方の応対はこんなものでした。 「ってございます。お待ちしておりました」 さて、どんな印象を受けるでしょう。さすがに洗練された丁寧な言葉づかいだと感心しますか？それとも