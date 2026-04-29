巷で話題のサブスクが増え続ける理由 増え続けるサブスクのしくみとカラクリ サブスク(サブスクリプション)は「定額制」で月単位などで定まった料金を払い、一定サービスを継続して受けるものです。シェアリングエコノミーの一環としても注目されるサービスです。ただし、「月額払い」と言っても、新聞や雑誌の購読料とは異なります。新聞や雑誌の対価に過ぎないのです。 サブスクの代表的成功例は、ネッ