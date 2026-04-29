佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「昭和の日クイズ」 4月29日は昭和の日です。そこで、昭和にちなんだクイズです。この中で、昭和にはなかった言葉はどれでしょう? A.気象庁B.気象予報士C.気象衛星「ひまわり」 正解は下にあります。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓正解は、B.気象予報士です。 気象業務法が改正され、民間企業が独自の気象予測を行うた