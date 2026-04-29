【新華社馬鞍山4月29日】中国安徽省馬鞍山市で進められている湖北路長江横断道路プロジェクトで間もなく、全長145メートル、総重量約4500トンのシールドマシンが、長江の川底を貫く掘削作業に投入される。タイムラプス映像を通じて、この「地下の巨竜」が組み立てられる様子を見てみよう。（記者/呉万蓉）