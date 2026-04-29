２６日、江蘇省の南通招商重工ふ頭から出発するＬＮＧ運搬船「セルシウス・ジョージタウン」。（南京＝新華社配信）【新華社南京4月29日】中国の大手国有企業、招商局集団傘下の招商局重工（江蘇）が設計・建造した中国初の18万立方メートル級液化天然ガス（LNG）運搬船「セルシウス・ジョージタウン」が26日、江蘇省南通市で引き渡され、シンガポールに向けて出発した。同船は全長298.8メートル、型幅48メートル。デュアル燃