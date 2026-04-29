NBAが、“タンク”（ドラフト上位指名権を狙った意図的な敗戦）の抑制に向け、新たなドラフト改革案を提示した。4月29日（現地時間28日、日付は以下同）、米メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、リーグは「3-2-1ロッタリー」と呼ばれる新制度案を全30チームのGM（ゼネラルマネージャー）に共有。ロッタリー対象を現行の14チームから16チ&#