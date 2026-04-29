20歳の頃の違和感から数年後、MRI検査で難病「多発性硬化症」と診断された川尻さん。左半身のしびれや、高次脳機能障害による物忘れに悩みながらも、仕事ではメモを徹底して前向きに対処しています。薬で進行を抑えながら、人生そのものである大好きなサーフィンを心の支えに、病気に負けず日々を過ごす体験談です。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年10月取材。 体験者プロフィ