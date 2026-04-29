環境の変化や人間関係のストレスがきっかけで起こる適応障害。真面目で責任感が強い人ほど発症しやすいといわれますが、「どんな人がなりやすいのか」を知っておけば予防に役立てることができるかもしれません。そこで、五反田ストレスケアクリニックの片山先生に詳しく話を聞きました。 ≫【一覧でわかる】適応障害になりやすい人の特徴 監修医師：片山 渚（五反田ストレスケアクリニック） 2017年4月東京慈恵会医科