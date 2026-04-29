太もも裏のしこりを1年間放置し、子どもの付き添い時の受診で「悪性軟部肉腫（筋肉や脂肪などの軟部組織のがん）」と診断されたごんたさん（仮称）。脚の切断の可能性に怯え、家族の生活や金銭面に不安を抱きながらも、広範切除手術と抗がん剤治療を乗り越えました。「もっと早く受診していれば」と後悔しつつも、病気を経て身近な人を大切に思い、自分を優しく見つめ直せるようになった心の変化と、職場復帰への軌跡を紹介します