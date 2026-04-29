開催：2026.4.29 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 8 - 0 [ナショナルズ] MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。 メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。 1回裏、1番 ボー・ビシェット 初球を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 WSH 4回裏、7番 マ&#