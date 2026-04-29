介護職員初任者研修という資格を耳にしたことはあるでしょうか。介護の仕事に興味がある方はもちろん、家族の介護施設選びを検討している方にとっても、知っておきたい資格のひとつです。 本記事では介護職員初任者研修について、以下の点を中心に紹介します。 介護職員初任者研修の概要と取り方 修了後にできる介護業務と活躍できる現場 介護サービスを利用する側が知っておきたいポイント 介護職員初任