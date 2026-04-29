開催：2026.4.29 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 5 - 2 [タイガース] MLBの試合が29日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。 ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。 3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってレフトへ