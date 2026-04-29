山形県上山市に住む５０代男性が、電子マネー１０万円分をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今月中旬、上山市に住む５０代の男性が自宅でパソコンを操作していたところ、突然警告音が鳴るなどしました。 男性は、画面に表示された「マイクロソフトサポートセンター」の電話番号に連絡したということです。 すると、「マイク」を名乗る男から、「バッカ―にパソコンの情報を