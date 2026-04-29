中国メディアの快科技によると、米タイム誌の「2026年に最も影響力のある人工知能（AI）企業10社」が27日に発表された。中国からは字節跳動（バイトダンス）、智譜（Zhipu）、阿里巴巴集団（アリババグループ）が選出された。他に選出されたのは、アマゾン、オープンAI、アルファベット、メタ、アンソロピック、ミストラル、ハギングフェイス。タイム誌は、バイトダンスについて、中国国外ではTikTokの運営会社として知られている