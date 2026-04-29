◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）1軍に復帰してから2試合目の出場となった巨人の吉川尚輝選手。この日は、サードを守ることに。打球を捕ってから少し握り替えなどに手間取る場面もありましたが、「（ファームで）練習とかはしていたので、戸惑いとかは全くなかったです」と試合後に語りました。復帰後初の東京ドームには「サードということもあって、緊張しました」と一言。「自分のことよりかはチームが