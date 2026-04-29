アメリカ・ニューヨークで開かれているNPT再検討会議にあわせ、被爆地の広島・長崎の市長が国連のグテーレス事務総長に面会しました。広島の松井市長と長崎の鈴木市長は28日、国連のグテーレス事務総長と面会しました。両市長は核軍縮に向けた道筋などについて話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に出席するため、アメリカ・ニューヨークを訪れています。広島松井一実 市長「引き続き、地方都市、市民レベルでの被爆の