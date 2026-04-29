左アキレス腱断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２９日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で、屋外での歩行を再開した。外野のポール間を２往復して調整。残留練習に参加したチームメートの動きを見つめる場面もあった。石井は２月１１日の春季キャンプ・紅白戦（宜野座）で負傷し、その後「左アキレス腱断裂縫合術」を受けた。同２７日にリハビリを開始し、３月３日には座った状態でのキャッチボ