28日の衆議院本会議で、経済安全保障推進法改正案への質疑が行われた。【映像】何度も河合議員を見ながら答える小野田大臣（実際の様子）チームみらいの河合道雄議員は、「AIの急速な変化を踏まえた経済安全保障体制の構築が急務と考え、その問題意識から質問をいたします」として、アンソロピック社の最新AI「クロード・ミュトス」の脅威の問題を質問した。河合議員はまず「今月、アンソロピック社が開発したAIモデル、クロ