『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月29日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 粗大ごみ処理手数料 「粗大ごみの料金支払いネット決済が始まっています！！」「買いに行く手間が省けて楽チンです！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「知ってた？粗大ごみの料金支払いネット決済が始まっています！！」と投稿。 続けて「