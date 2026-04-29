ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２９日、総合司会を務めるＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に出演。前日に休養を発表したバナナマン・日村勇紀についてコメントした。番組で、日村が体調不良により当面の間、休養することを所属事務所のホリプロコムが２８日、公式サイトで発表したこと報じた。日村の休養を伝える中で、安住アナは視聴者からの声も紹介。「いつも美味しそうに食べてる姿に元気をもらいました。また笑顔を食べ