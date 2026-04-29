Image: un1corn こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。2wayや3wayのバッグは便利ですが、どちらかの機能が“おまけ”になっていることも多いですよね。そんな多機能バッグへの不満から生まれたのが「トートリュクス」。キレイなトートはスーツスタイルにもピッタリな上、数秒でリュックスタイルに変わるのがポイントです。おトクな先行販売も終了間近