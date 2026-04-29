「宮崎県知事への出馬を表明した東国原氏ですが、現在、政治関係者の間では『東さんは“政治家に戻る気はない”と言っていたはずでは』と疑問の声が上がっています」（全国紙政治部記者）元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏（68）が4月9日、来年1月に任期満了を迎える宮崎県知事選挙への立候補を表明したことが話題を集めている。だが、この“電撃出馬”に首をかしげた関係者は少なくなかった。なにしろ、わずか4カ月前――本誌