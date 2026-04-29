お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、２８日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」で、体調不良のため休養することになったバナナマンの日村勇紀について言及した。日村は２８日、当面の間休養すると、所属事務所のホリプロコムが発表した。公式サイトによると「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」という。太田はラジオで「そういえば