3月16日に沖縄・名護市辺野古沖で発生した修学旅行中の女子生徒（17）らが死亡した転覆死亡事故からまもなく1カ月半を迎える。同事故では、同志社国際高校2年生の女子生徒と船長（71）の2名が平和学習の一環で乗っていた小型船が転覆して死亡した。安全の確認等を怠ったとして学校側の責任も問われている。当然ながら船の運航元である、米軍普天間飛行場の辺野古移設の反対運動などを展開する市民団体「ヘリ基地反対協議会」の責任