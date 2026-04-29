巨人―広島戦プロ野球の巨人―広島戦が29日、東京ドームで行われ、始球式に元AKB48の中心メンバーで俳優の前田敦子が登場した。見事なフォームからの一球にファンの視線が集まった。背番号「9」のユニホームを着た前田。マスコットや審判団と交流した後、マウンドに立ちサウスポーで投球した。ボールはバウンドしながらも捕手のミットへ。満面の笑みを浮かべていた。ネット上のファンからは「可愛すぎて意味わからん」「審判