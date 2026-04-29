猫の「目が回っている」ときに考えられる5つの原因 1.特発性前庭疾患（とくはつせいぜんていしっかん） 前庭疾患は、耳の奥にあるバランスを感じ取る「前庭」という場所にトラブルが起きる病気の総称です。 特に高齢の犬猫に多く見られる「特発性」は、突然ひどいふらつきや眼振が起こるため、飼い主は非常に驚くことが多いです。 首が常に斜めに傾いたままになる「捻転斜頸（ねんてんしゃけい）」という症状