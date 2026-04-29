筆者の話です。長年ヘビースモーカーだった父が、あるときを境にタバコをやめました。その理由を母から聞いたとき、見えていた景色が変わって──。 突然の変化 「最近、吸ってないね」気づいたときには、父はタバコを手にしていませんでした。 長年ヘビースモーカーだった父が、ある時期を境に、ぱたりと吸わなくなったのです。家の中にあった灰皿はいつの間にか片づけられ、服