4月に入って大物YouTuberによる“らしくない”炎上が相次いでいる。ズバリ、ヒカキン（37）とヒカル（34）である。【もっと読む】小泉進次郎防衛相またやらかし！ 今度は自衛官を「軍人」とX投稿、会見で釈明も間違い認めず大炎上ヒカキンは5日、自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」を発表。「日本の麦茶、変えるぞ」とぶち上げたことから一瞬は大きな期待を集めたが、世の麦茶について、「地味で主役ではなかった」「親に言