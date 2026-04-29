東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されます。今回は、2026年4月8日よりディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャ